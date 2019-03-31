Ливерпуль – Тоттенхэм: Почеттино похвалил мерсисайдцев за трансфер ван Дейка

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино отметил, что Ливерпуль поступил правильно, решив приобрести голландского защитника Вирджила ван Дейка.

"Когда такая команда, как Ливерпуль, нуждается в усилении в определенной линии, люди начинают говорить, что платить 75 млн фунтов за центрального защитника – это безумие.

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Но Ливерпуль прав. Они выбрали ван Дейка, потому что на тот момент считали его лучшим центральным защитником в Англии, который мог помочь команде. Это было верное решение.

Если вы собираетесь приобрести футболиста, который может улучшить команду, то это не такая уж и большая сумма. Если учесть, какое значение имеет победа в Лиге чемпионов или в английской Премьер-лиге, выгоднее будет потратить такие деньги", – цитирует Почеттино Sky Sports.

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Напомним, матч 32-го тура АПЛ Ливерпуль – Тоттенхэм состоится сегодня, 31 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.