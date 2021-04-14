У поточному чвертьфіналі Ліги чемпіонів випало одразу два римейки минулорічних фіналів турніру. Битва між Баварією і ПСЖ перевершила усі очікування, а от з матчем Реала проти Ліверпуля все було не настільки весело – у мадридській зустрічі на поле вийшла тільки іспанська команда. "Вершкові" з перших же хвилин розривали англійців через переведення з флангу на фланг та закидання за спини захисникам, майже нічого не дозволивши біля власних воріт і забивши тричі. Мерсисайдці дивом не пропустили більше, та ще й провели виїзний гол – втім, великого оптимізму це не додало. Навіть Юрген Клопп після матчу не дуже вірив у камбек на Енфілді.

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Домашня перемога над Ліверпулем доповнила мадридську колекцію скальпів топ-клубів. У поточному сезоні вони двічі били Інтер та Аталанту, набрали чотири очки з Ґладбахом і Атлетіко й тріумфували в обох Класіко – причому остання звитяга над Барсою трапилась всього за кілька днів після виносу англійців. До всіх цих поєдинків Зінедін Зідан прописував окремий тактичний план, майстерно підлаштовуючись під особливості суперника, а його підопічні шикарно реалізовували його.

Нинішній Реал може зіграти у будь-який футбол – від оборони, від домінування, через фальшиві позиції, тощо. При цьому "бланкос" важко запресингувати через особливості володіння м'ячем – підопічні Зінедіна Зідана тримають його не заради просування, а заради контролю й підготовки атаки, тож команда не гребує поперечними пасами. Взагалі, "вершкові" чи не найкраще в Європі виходять з-під тиску. Як наслідок, результати пруть вгору: в останніх 15-ти матчах мадридці здобули 12 перемог, причому переможна серія становить вже шість поєдинків, а не програє команда вже 13 зустрічей поспіль.

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Слабких місць у цьогорічного Реала небагато. Мабуть, головною проблемою виступає реалізація – мадридці створюють набагато більше, ніж забивають. Після матчів ПСЖ проти Баварії вважати цей фактор несуттєвим важко. Втім, більшу тривогу фанатів "бланкос" викликають епідемія травм та фізична форма після Класіко – на важкому полі Мадрид явно підсів у фінальній частині зустрічі, дивом не пропустивши купу голів, а тепер необхідно витримати битву на Енфілді. При цьому команді не допоможе універсал Васкес, який отримав важку травму, а рівнозначної заміни на правому фланзі оборони у Зінедіна Зідана немає. Стримувати Мане й Робертсона змушений буде невиразний Одріосола.

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Ліверпуль виграв три останніх поєдинки у чемпіонаті, причому на вихідних мерсисайдці здобули першу в 2021 році перемогу на Енфілді в АПЛ! Взнаки далося повернення Фабінью в опорну зону та поява стабільної ланки центрбеків (Кабак-Філліпс). Втім, переоцінювати всі ці факти не варто, адже в суперниках були Вулверхемптон, Арсенал і Астон Вілла – причому бірмінгемців дотиснули аж у компенсований час. Істинну вагу таких звитяг Реал довів посеред минулого тижня, "роздягнувши" центр оборони "червоних" двома закиданнями Крооса за спину захисникам.

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У Мадриді мерсисайдці не показали нічого, на що можна спертись при прогнозуванні гіпотетичної перемоги Ліверпуля. Чемпіон Англії був слабшим на всіх рівнях – навіть Юрген Клопп "наварив", не вгадавши зі стартовим складом і замінивши Кейта ще у першому таймі. Саме тому менеджер "червоних" і не говорив про камбек так, як після фіаско у Барселоні – німець визнав, що у 2018 році команда програла на Камп Ноу за хорошого футболу, чого не скажеш про матч з Реалом.

Взагалі, камбеки у Лізі чемпіонів – це не зовсім про Ліверпуль. Мерсисайдці проходили у наступний раунд, програвши першу гру з різницею у два м'ячі, лише у двох випадках з тринадцяти. Словом, сьогодні англійському гранду буде надзвичайно важко.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Карвахаль, Рамос, Азар, Васкес – ван Дейк, Матіп, Гомес, Хендерсон, Оріджі, К. Джонс

COVID-19: Варан (Реал Мадрид)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ліверпуль – Реал Мадрид

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Філліпс, Кабак, Робертсон – Алькантара, Фабінью, Вейналдум – Салах, Фірміно, Мане

Реал Мадрид: Куртуа – Одріосола, Мілітао, Начо, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос – Асенсіо, Бензема, Вінісіус

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Реал 60 разів починав двохматчеві протистояння у Європі з перемоги і в 47 випадках проходив далі. При цьому в 6-ти з 10-ти випадків мадридці проривались у наступний раунд, вигравши перший поєдинок з рахунком 3:1 – статистика не ультимативна, але неприємна для Ліверпуля. Особливо для нинішньої його версії.

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Букмекери вважають мерсисайдців фаворитами зустрічі, однак важко повірити у підсумковий успіх підопічних Юргена Клоппа. Звісно, у футболі можливо все, але в поточному сезоні чемпіон Англії слабкий – навіть в рамках АПЛ "червоні" йдуть лишень шостими. У команди занадто вразливий центр оборони, який Реал проходив на закиданнях за спину та розкачував одним рухом. Та і в атаці Ліверпуль аж ніяк не вражає – перемоги над Вулверхемптоном і Астон Віллою були вистраждані, а в Мадриді команда практично нічого не створила.

Ліверпулю сьогодні необхідно забивати двічі, однак з настільки дірявою обороною сподіватися на відсутність голів з боку Реала наївно. У три м'ячі в ворота Куртуа повірити важко, але навіть такий грандіозний успіх не гарантує "червоним" проходу в наступний раунд. Сьогодні англійцям потрібна справжня феєрія, аби пройти далі, однак "вершкові" не виглядають суперником, на тлі якого можна куражитись.

З 12-ти останніх матчів проти іспанських клубів Ліверпуль виграв лишень два поєдинки. У третю звитягу не віриться. Враховуючи вищезазначені фактори, впевнений прохід Реала у наступний раунд здається найбільш вірогідним результатом сьогоднішньої зустрічі.

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