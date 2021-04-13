"Ми все ще у турнірі. Мало хто дає нам якийсь шанс, проте ми віримо, що здатні зіграти краще, і тоді у нас буде можливість зачепитися бодай за щось.

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Треба зіграти краще. Необхідно створити тиск на досвідченого суперника і подивитися, як він з цим впорається", – цитує Робертсона офіційний сайт УЄФА.

До слова, перша зустріч Реала та Ліверпуля завершилась впевненою перемогою "вершкових" (3:1). Матч-відповідь відбудеться завтра, 14 квітня, початок о 22:00.

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