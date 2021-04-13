Ліверпуль спробує створити чергове диво у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Ліверпуль – Реал на "Футбол 24", стартує 14 квітня о 22:00. Зустріч у прямому ефірі на території України традиційно покажуть кілька трансляторів. Дивитися поєдинок Ліверпуль – Реал онлайн можна на телеканалі "Футбол 2" починаючи з 21:50. Там же о 20:30 стартує студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка підіб'є підсумки другого ігрового дня о 23:55. Крім цього, пряма трансляція зустрічі 1/4 фіналу ЛЧ відбудеться на платформах MEGOGO та oll.tv (за наявності відповідної підписки).

Ліверпуль – Реал, прогноз букмекерів на матч ЛЧ

"Бланкос" вийдуть на поле легендарного Енфілда у статусі очевидного фаворита двоматчевого протистояння після домашніх 3:1. Команда Зізу набрала фантастичну форму. Перед британським вояжем Реал обіграв Барсу в епічному Ель Класіко, але той поєдинок відібрав у мадридців чимало сил і ресурсів. Переповнений лазарет королівського клубу поповнив Лукас Васкес, а Феде Вальверде, швидше за все, гратиме на уколах. Рамос, Варан і Карвахаль продовжують лікуватися. Однак букмекери вважають, що Мадрид повинен вистояти.

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Фахівці William Hill прогнозують загальний успіх "бланкос" попри можливу перемогу Ліверпуля у матчі-відповіді. Коефіцієнт на домашній тріумф мерсисайдців становить 2.00, тоді як на Реал ставлять 3.40. Цінник нічиєї – 3.90. Прохід мадридців у півфінал за підсумками двох зустрічей оцінюється у 1.25, аналогічний результат чинних чемпіонів АПЛ – 3.75. Шанси обох команд після можливого овертайму або серії післяматчевих пенальті вважаються рівними – 34.00 і 51.00 відповідно.

Bwin оперує схожими цифрами. Локальний успіх господарів оцінюється у 1.95, на гостей ставлять – 3.50. Нічия після 90 хвилин – 4.00. Натомість загальна перемога Мадрида з путівкою в 1/2 фіналу – 1.22. Британцям знадобиться подвиг а-ля Барса у 2019-му – 3.80.

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