Після завершення гри між Реалом та Барселоною Піке вийшов на поле, аби висловити свої претензії до арбітра поєдинку, але перед цим привітався із кількома гравцями "вершкових".

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Лука Модріч зрозумів наміри захисника та вирішив його потролити: "Ти чекаєш, щоб скаржитися?" Піке розлютився через ці слова та готовий був розпочати сварку із хорватом, але той просто пішов далі.

Нагадаємо, Реал у меншості втримав перемогу над Барселоною (2:1) та вирвався на перше місце у чемпіонаті, набравши 66 очок. Стільки ж в активі Атлетіко, який поступився "вершковим" раніше та опустився на другу сходинку, а каталонці наразі треті з 65 пунктами.

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