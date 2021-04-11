Піке та Модріч ледь не влаштували сварку після Ель Класіко – хорват висміяв скандальну "звичку" лідера Барселони
Між захисником Барселони Жераром Піке та хавбеком Реала Лукою Модрічем спалахнув конфлікт одразу після Ель Класіко.
Після завершення гри між Реалом та Барселоною Піке вийшов на поле, аби висловити свої претензії до арбітра поєдинку, але перед цим привітався із кількома гравцями "вершкових".
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Лука Модріч зрозумів наміри захисника та вирішив його потролити: "Ти чекаєш, щоб скаржитися?" Піке розлютився через ці слова та готовий був розпочати сварку із хорватом, але той просто пішов далі.
Нагадаємо, Реал у меншості втримав перемогу над Барселоною (2:1) та вирвався на перше місце у чемпіонаті, набравши 66 очок. Стільки ж в активі Атлетіко, який поступився "вершковим" раніше та опустився на другу сходинку, а каталонці наразі треті з 65 пунктами.
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