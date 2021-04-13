"Коли програєш 1:3, здається, що ти вже вилетів, так що втрачати нам особливо нічого. Ми спробуємо, це наш робочий обов'язок. Саме з такими думками ми підходимо до цього матчу. Нам треба постаратися просто виграти, а там подивимося.

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Дуже важливо зіграти на нуль, але в цьому відношенні матч не особливо відрізняється від будь-якої іншої гри. Ігнорувати гру в обороні не можна, за це карають. Але я не впевнений, що в світі є хоч одна команда, яка здатна не дати Реалу створити жодного моменту.

Якщо зуміємо зіграти гостріше, ніж в Мадриді, то подивимося. Ми не можемо гарантувати камбеки, тим більше без уболівальників. Ми знову спробуємо самі створити потрібну атмосферу", – цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

До слова, перша зустріч завершилась впевненою перемогою "вершкових" (3:1). Матч-відповідь відбудеться завтра, 14 квітня, початок о 22:00.

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