В текущем четвертьфинале Лиги чемпионов выпало сразу два римейка прошлогодних финалов турнира. Битва между Баварией и ПСЖ превзошла все ожидания, а вот с матчем Реала против Ливерпуля все было не столь весело – в мадридской встрече на поле вышла только испанская команда. "Сливочные" с первых же минут разрывали англичан переводами с фланга на фланг и забросами за спины защитникам, почти ничего не позволив у своих ворот и забив трижды. Мерсисайдцы чудом не пропустили больше, да еще и провели выездной гол – впрочем, большого оптимизма это не прибавило. Даже Юрген Клопп после матча не очень верил в камбэк на Энфилде.

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Домашняя победа над Ливерпулем дополнила мадридскую коллекцию скальпов топ-клубов. В текущем сезоне они дважды били Интер и Аталанту, набрали четыре очка с Гладбахом и Атлетико и торжествовали в обоих Классико – причем последняя победа над Барсой произошла всего через несколько дней после выноса англичан. Ко всем этим поединкам Зинедин Зидан прописывал отдельный тактический план, мастерски подстраиваясь под особенности соперника, а его подопечные шикарно реализовывали его.

Нынешний Реал может сыграть в любой футбол – от обороны, от доминирования, через фальшивые позиции, и тому подобное. При этом "бланкос" трудно запрессинговать из-за особенностей владения мячом – подопечные Зинедина Зидана держат его не ради продвижения, а для контроля и подготовки атаки, поэтому команда не брезгует поперечными пасами. Вообще, "сливочные" как нельзя лучше в Европе выходят из-под давления. Как следствие, результаты прут вверх: в последних 15-ти матчах мадридцы одержали 12 побед, причем победная серия составляет уже шесть поединков, а не проигрывает команда уже 13 встреч подряд.

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Слабых мест у нынешнего Реала немного. Пожалуй, главной проблемой выступает реализация – мадридцы создают гораздо больше, чем забивают. После матчей ПСЖ против Баварии считать этот фактор несущественным трудно. Впрочем, больше тревожит фанатов "бланкос" эпидемия травм и физическая форма после Классико – на тяжелом поле Мадрид явно подсел в финальной части встречи, чудом не пропустив кучу голов, а теперь необходимо выдержать битву на Энфилде. При этом команде не поможет универсал Васкес, который получил тяжелую травму, а равнозначной замены на правом фланге обороны у Зинедина Зидана нет. Сдерживать Мане и Робертсона вынужден будет невыразительный Одриосола.

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Ливерпуль выиграл три последних поединка в чемпионате, причем на выходных мерсисайдцы одержали первую в 2021 году победу на Энфилде в АПЛ! Сказалось возвращение Фабинью в опорную зону и появление стабильного звена центрбеков (Кабак-Филлипс). Впрочем, переоценивать все эти факты не стоит, ведь в соперниках были Вулверхэмптон, Арсенал и Астон Вилла – причем бирмингемцев дожали аж в компенсированное время. Истинный вес таких побед Реал доказал посреди прошлой недели, "раздев" центр обороны "красных" двумя забросами Крооса за спину защитникам.

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В Мадриде мерсисайдцы не показали ничего, на что можно опереться при прогнозировании гипотетической победы Ливерпуля. Чемпион Англии был слабее на всех уровнях – даже Юрген Клопп "наварил», не угадав со стартовым составом и заменив Кейта еще в первом тайме. Именно поэтому менеджер "красных" и не говорил о камбэке так же, как после фиаско в Барселоне – немец признал, что в 2018 году команда проиграла на Камп Ноу при хорошем футболе, чего не скажешь о матче с Реалом.

Вообще, камбэки в Лиге чемпионов – это не совсем о Ливерпуле. Мерсисайдцы проходили в следующий раунд, проиграв первую игру с разницей в два мяча, только в двух случаях из тринадцати. Словом, сегодня английскому гранду будет чрезвычайно трудно.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Карвахаль, Рамос, Азар, Васкес – ван Дейк, Матип, Гомес, Хендерсон, Ориджо, К. Джонс

COVID-19: Варан (Реал Мадрид)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Ливерпуль – Реал Мадрид

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон – Алькантара, Фабинью, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане

Реал Мадрид: Куртуа – Одриосола, Милитао, Начо, Мэнди – Модрич, Каземиро, Кроос – Асенсио, Бензема, Винисиус

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Реал 60 раз начинал двухматчевые противостояния в Европе с победы и в 47 случаях проходил дальше. При этом в 6-ти из 10-ти случаев мадридцы прорывались в следующий раунд, выиграв первый поединок со счетом 3:1 – статистика не ультимативная, но неприятная для Ливерпуля. Особенно для нынешней его версии.

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Букмекеры считают мерсисайдцев фаворитами встречи, однако трудно поверить в итоговый успех подопечных Юргена Клоппа. Конечно, в футболе возможно все, но в текущем сезоне чемпион Англии слабый – даже в рамках АПЛ "красные" идут только шестыми. У команды слишком уязвимый центр обороны, который Реал проходил на забросах за спину и раскачивал одним движением. Да и в атаке Ливерпуль отнюдь не впечатляет – победы над Вулверхэмптоном и Астон Виллой были выстраданные, а в Мадриде команда практически ничего не создала.

Ливерпулю сегодня необходимо забивать дважды, однако со столь дырявой обороной надеяться на отсутствие голов со стороны Реала наивно. В три мяча в ворота Куртуа поверить трудно, но даже такой грандиозный успех не гарантирует "красным" прохода в следующий раунд. Сегодня англичанам нужна настоящая феерия, чтобы пройти дальше, однако "сливочные" не выглядят соперником, на фоне которого можно куражиться.

Из 12-ти последних матчей против испанских клубов Ливерпуль выиграл только два поединка. В третью победу не верится. Учитывая вышеуказанные факторы, уверенный проход Реала в следующий раунд кажется наиболее вероятным результатом сегодняшней встречи.

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