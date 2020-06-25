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Ливерпуль – Кристал Пэлас – 4:0 – видео голов и обзор матча

08:30 - Читати українською
Ливерпуль – Кристал Пэлас – 4:0 – видео голов и обзор матча
Ливерпуль – Кристал Пэлас – 4:0 – видео голов и обзор матча

В рамках 31-го тура АПЛ Ливерпуль разбил Кристал Пэлас и приблизился к долгожданному чемпионству. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Кристал Пэлас на Футбол 24.

23’ Трент Александер-Арнольд
44’ Мохамед Салах
55’ Фабинью
69’ Садио Мане
 
23’ Трент Александер-Арнольд
44’ Мохамед Салах
55’ Фабинью
69’ Садио Мане

Погром Пэлас начал Александер-Арнольд, классным ударом со штрафного открыв счет в игре. Перед перерывом Салах по передаче Фабинью удвоил преимущество Ливерпуля. После перерыва уже сам бразилец пушечным выстрелом сделал счет разгромным, а точку в матче поставил Мане.

Ливерпуль разгромил Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед уничтожил Шеффилд, Вулверхэмптон одолел Борнмут: 31 тур АПЛ, среда

Ливерпуль благодаря этой победе набрал 86 очков и максимально близок к чемпионству – потеря очков Манчестер Сити в матче с Челси сделает подопечных Клоппа чемпионами.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Ливерпуль - Кристал Пэлас Кристал Пэлас Кристал Пэлас Видеоновости
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