Ливерпуль – Кристал Пэлас – 4:0 – видео голов и обзор матча

В рамках 31-го тура АПЛ Ливерпуль разбил Кристал Пэлас и приблизился к долгожданному чемпионству. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Кристал Пэлас на Футбол 24.

Погром Пэлас начал Александер-Арнольд, классным ударом со штрафного открыв счет в игре. Перед перерывом Салах по передаче Фабинью удвоил преимущество Ливерпуля. После перерыва уже сам бразилец пушечным выстрелом сделал счет разгромным, а точку в матче поставил Мане.

Ливерпуль разгромил Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед уничтожил Шеффилд, Вулверхэмптон одолел Борнмут: 31 тур АПЛ, среда

Ливерпуль благодаря этой победе набрал 86 очков и максимально близок к чемпионству – потеря очков Манчестер Сити в матче с Челси сделает подопечных Клоппа чемпионами.