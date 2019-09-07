Литва – Україна: стартові склади на матч відбору Євро-2020

Литва та Україна зіграють у 5-му турі кваліфікації Чемпіонату Європи. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу відбору Євро-2020 – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Литва – Україна, стартує у суботу, 7-го вересня, о 19:00 за київським часом. Гру транслюють канали "Україна" і "Футбол 1". Для обох команд це 9-а зустріч в історії. Україна перемагала Литву 5 разів, а програла двічі. Останній матч проти цього суперника на виїзді "синьо-жовті" програли з рахунком 0:2. Було це в рамках відбору Євро-2008. Андрій Шевченко тоді втратив не одну гольову нагоду, а супернику дико щастило. Цікаво, що коли візьмемо до уваги лише офіційні матчі, то статистика команд виглядає рівною – по 2 перемоги і поразки, а загальна різниця голів узагалі не нашу користь (4:5).

Литва – Україна: прогноз на матч відбору Євро-2020

Відзначимо, що на правому фланзі захисту доволі несподівано дебютує в офіційній грі Сергій Болбат, що до того лише двічі виходив на заміну в товариських зустрічах. Колишній хавбек, якого у Шахтарі перепрофілювали на оборонця, замінив у старті динамівця Олександра Караваєва, якого прогнозували в основі. Порівняно з попереднім матчем відбору Євро-2020 проти Люксембургу Андрій Шевченко також міняє фланги атаки. Праворуч замість Циганкова виходить Ярмоленко, а не до кінця фізично готового Коноплянку формально змінює Марлос, хоча на лівому фланзі може опинитися і Зінченко.

Литва: Зубас – Воробйовас, Паліоніс, Гірдвайніс, Міколюнас – Шимкус – Голубіцкас, Матулявічус, Жулпа, Вербіцкас – Черних (к)

Україна: Пятов (к) – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Маліновський, Степаненко – Ярмоленко, Марлос, Зінченко – Яремчук

Литва – Україна: онлайн-трансляція і стартові склади на матч відбору Євро-2020