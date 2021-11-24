Зустріч між Минаєм і Колосом в Ужгороді мала відбутись ще на початку серпня, але тоді її перенесли через участь ковалівців у єврокубках. Знайти вікно для поєдинку вдалося аж у листопаді, коли обидві команди міцно прописалися в групі аутсайдерів чемпіонату – закарпатці трималися на передостанній позиції, не знаючи перемог протягом 13 матчів поспіль, а "хлібороби" лишень у попередньому турі перервали 5-матчеву серію поразок, відірвавшись від зони перехідних матчів на три очки. Таким чином, нічия нікого не влаштовувала.

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Колос активніше розпочав гру, одразу захопивши контроль над м'ячем. Гості довели показник володіння в першому таймі до 53%, але конвертувати цю перевагу в небезпечні моменти підопічні Ярослава Вишняка не змогли – до перерви Колос провів лишень один удар по воротах, але важко навіть згадати, коли це сталося. В площину "хлібороби" не влучали. Голкіпер господарів відверто нудьгував.

Минай же діяв гостріше. Набагато гостріше. У першому таймі "лиси" створили мінімум чотири нагоди відкрити рахунок. Так, на 20-й хвилині подача Коваленка з правого флангу приземлилася на поперечину воріт Колоса, а на 30-й він же з дистанції вистрілив у дев'ятку (Волинець парирував). На 37-й Кулієв обігрався з Селезньовим у карному майданчику й пробив над воротами, а на 44-й все той же Кулієв головою замкнув подачу з кутового – м'яч пішов у дальній нижній кут, але Волинець врятував ковалвців.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Обидва тренери в роздягальні провели заміни: у Колоса замість Костишина вийшов Нурієв, а Минай замість Селезньова й Коваленка кинув у бій Білонога та Книша. Вже через дві хвилини після старту другого тайму перестановки Ігоря Леонова принесли успіх: Павловець збив Ахмедзаде у власному штрафному, арбітр свиснув пенальті, а Книш впевнено його реалізував – 1:0!

Одразу після цього Ярослав Вишняк замінив Лисенка на Сітчінаву, а на 61-й хвилині він ще й випустив Ренана замість Задої (форварда замість опорника). Колос пішов ва-банк, а от Минай несподівано припинив розривати суперника, зосередившись на руйнуванні. Виходило так собі, адже ковалівці мали нагоди зрівняти рахунок – на 56-й хвилині Ільїн вистрілив з відскоку з правого краю штрафного (над поперечкою), на 65-й Петров замкнув навіс зі стандарту удаом в дальній кут (Ренан ненароком заблокував політ м'яча), а на 69-й Сітчінава з меж карного майданчика пробив повз ліву стійку.

На 70-х хвилинах Колос продовжував домінувати, але жодного небезпечного епізоду створити не вдалося. Минай же продовжував сидіти в глухій обороні. Стратегія закарпатців могла дати тріщину на 82-й хвилині, коли Нурієв зі стандарту пробив точнісінько під праву стійку – Кучер врятував парирував! Втім, ні за 8 останніх хвилин основного часу, ні за 5 компенсованих загострити гру біля штрафного гостям не вдалося.

Останній шанс врятуватись від поразки підопічні Ярослава Вишняка отримали на 90+6-й хвилині, коли вдалося здобути стандарт у метрах 23-х від воріт. Нурієв підійшов до м'яча. Він наважився на прямий удар – і влучив точно в ліву дев'ятку! Кучер навіть не поворухнувся. 1:1. Ковалівці врятували нічию.

Таким чином, Минай не зміг покинути нижню четвірку, набравши 10 очок і піднявшись лишень на 14 сходинку в турнірній таблиці. Закарпатці не знають перемог вже у 15-ти матчах поспіль (включно з кубковим поєдинком). Колос з 15 заліковими балами залишився десятим.

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