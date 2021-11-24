У перенесеному поєдинку 3-го туру Прем'єр-ліги закарпатський Минай і ковалівський Колос не виявили сильнішого. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів зустрічі.

Господарі повели в рахунку на старті другого тайму. Це Данило Книш впевнено реалізував одинадцятиметровий після фолу Павловця на Ахмедзаде.

Колос на останніх секундах врятував нічию з Минаєм – безвиграшна серія закарпатців досягнула 15 матчів

"Хлібороби" врятувалися від поразки в доданий арбітром час. Допоміг стандарт, який взявся виконувати колишній лідер Миная Анатолій Нурієв. Нападник зі штрафного класно перекинув стінку та поклав м'яч прямісінько в кут.

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