Офіційні деталі контракту серба із міланським клубом поки невідомі, однак Transfermarkt зазначає, що сума трансферу склала лише 1,5 млн євро.

Педро офіційно став гравцем Роми

Цікаво, що Коларов мав іще рік контракту із римським клубом, однак в підсумку вирішив приєднатись до проекту Антоніо Конте.

До слова, серб провів 42 поєдинки у сезоні 2019/20 за Рому, записавши до свого активу 7 голів та 5 асистів.

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