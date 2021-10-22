Після поразки від Карабаха (1:2) у третьому турі Ліги конференцій команда з Казахстану успішно дісталася Алмати, але вже на летовищі трапився прикрий інцидент.

Літак, на борту якого перебували футболісти, тренерський штаб і персонал, зіткнувся з автомобілем. На щастя, ніхто не постраждав, але через інцидент команда затрималася в літаку приблизно на годину, після чого вирушила на базу. Ввечері футболісти Кайрата проведуть тренування. Поліція відкрила провадження і розпочала розслідування обставин події, повідомляє Vesti.

Після 3-х турів Ліги конференцій Кайрат набрав 1 очко і посідає 3 місце. У чемпіонаті Казахстану команда також замикає топ-3.

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