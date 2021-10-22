После поражения от Карабаха (1:2) в третьем туре Лиги конференций команда из Казахстана успешно добралась в Алматы, но уже в аэропорту случился неприятный инцидент.

Самолет, на борту которого находились футболисты, тренерский штаб и персонал, столкнулся с автомобилем. К счастью, никто не пострадал, но из-за инцидента команда задержалась в самолете примерно на час, после чего отправилась на базу. Вечером футболисты Кайрата проведут тренировку. Полиция открыла производство и начала расследование обстоятельств происшествия, сообщает Vesti.

После 3-х туров Лиги конференций Кайрат набрал 1 очко и занимает 3 место. В чемпионате Казахстана команда также замыкает топ-3.

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