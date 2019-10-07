Ліон звільнив Сілвінью – Жунінью допоможе новому тренеру

Керівництво французького Ліона відправило у відставку головного тренера команди Сілвінью.

Олімпік оголосив про звільнення бразильського фахівця. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

ЛІга 1: Сент-Етьєн на останній хвилині переміг Ліон у Ронському дербі, Лілль втратив очки з Німом

"Ткачі" під керівництвом Сілвінью видали 7-матчеву серію без перемог у французькій Лізі 1. Востаннє Ліон перемагав у чемпіонаті ще 16 серпня. Із тих пір в активі французького гранда лише перемога в Лізі чемпіонів. Натомість на внутрішній арені ліонці посідають 14-те місце в першості Франції.

Асистент Сілвінью Жеральд Батік наразі виконуватиме обов'язки головного тренера команди. Проте, свої дії він буде узгоджувати з легендою клубу Жунінью Пернамбукану, який нині обіймає посаду спортивного директора Ліона.