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Ліон звільнив Сілвінью – Жунінью допоможе новому тренеру

22:28 217 Читать на русском
Ліон звільнив Сілвінью – Жунінью допоможе новому тренеру
Сілвінью і Жунінью / AFP

Керівництво французького Ліона відправило у відставку головного тренера команди Сілвінью.

Олімпік оголосив про звільнення бразильського фахівця. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Ткачі" під керівництвом Сілвінью видали 7-матчеву серію без перемог у французькій Лізі 1. Востаннє Ліон перемагав у чемпіонаті ще 16 серпня. Із тих пір в активі французького гранда лише перемога в Лізі чемпіонів. Натомість на внутрішній арені ліонці посідають 14-те місце в першості Франції.

Асистент Сілвінью Жеральд Батік наразі виконуватиме обов'язки головного тренера команди. Проте, свої дії він буде узгоджувати з легендою клубу Жунінью Пернамбукану, який нині обіймає посаду спортивного директора Ліона.

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Теги
Франція Жунінью Пернамбукану Сілвінью Сілвінью Ліон Ліон
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