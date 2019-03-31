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Ліон продовжить контракт з головним тренером Женезіо – його відставки хотіли вболівальники клубу

10:35 36 Читать на русском
Ліон продовжить контракт з головним тренером Женезіо – його відставки хотіли вболівальники клубу
Бруно Женезіо / фото: ФК Шахтар

Бруно Женезіо, ймовірно, залишиться головним тренером Ліона.

Президент Ліона вирішив продовжити контакт з головним тренером команди. Угода буде підписана на 2 роки з можливістю продовження ще на один, повідомля L’Equipe.

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Зауважимо, що вболівальники Ліона хотіли відставки Женезіо, але керівництво французького клубу вірить у 52-річного спеціаліста. Поточний контракт Женезіо втрачає силу влітку цього року.

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До слова, у поточному сезоні Ліон дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де поступився Барселоні. У чемпіонаті Франції команда посідає третю сходинку.

Теги
Бруно Женезіо Бруно Женезіо Ліон Ліон Франція
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