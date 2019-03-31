Лион продлит контракт с главным тренером Женезио – его отставки хотели болельщики клуба

Бруно Женезио, вероятно, останется главным тренером Лиона.

Президент Лиона решил продолжить контакт с главным тренером команды. Соглашение будет подписано на 2 года с возможностью продления еще на один, сообщу L'Equipe.

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Заметим, что болельщики Лиона хотели отставки Женезио, но руководство французского клуба верит в 52-летнего специалиста. Текущий контракт Женезио теряет силу летом этого года.

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К слову, в текущем сезоне Лион дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил Барселоне. В чемпионате Франции команда занимает третью строчку.