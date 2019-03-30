Важлива перемога Ліона над Ренном у боротьбі за Лігу чемпіонів – відео гола та огляд матчу / твіттер Ліона

Ліон мінімально здолав Ренн у гостьовому матчі 30-го туру французької Ліги 1. Дивіться відео забитого м'яча та найцікавіших моментів поєдинку.

Франція. Ліга 1, 30 тур

Ренн – Ліон – 0:1

Гол: Тер'є, 86

Ліга 1: Ліон на останніх хвилинах переміг Ренн

На Роазон Парк упродовж всього матчу була рівна гра з невеликою кількістю моментів. Зрештою, це призвело лише до одного взяття воріт. Спрацював джокер Бруно Женезіо – Тер'є на 84-й хвилині вийшов із лави запасних, а вже за дві хвилини святкував забитий м'яч.

Перемога дозволила Ліону наблизитися до другої сходинки в турнірній таблиці, яка дає змогу напряму вийти до групового етапу ЛЧ.