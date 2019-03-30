Важлива перемога Ліона над Ренном у боротьбі за Лігу чемпіонів – відео гола та огляд матчу

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Реал може повернути Луніна на наступний сезон – конкурентом українця цікавиться Базель
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Підписавши Лукаса, Баварія прийняла правила великої гри: фінанси, укомплектована захисна ланка, майбутні гучні трансфериНімеччина — 00:32 1878
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ФФУ не консультувалась з УЄФА щодо натуралізації Мораєса, – RecordЄвро-2020 — 29 бер 5451
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"Син запитує, чому мене розносять в Аргентині". Мессі – про критику в збірній, невдачу на ЧС-2018 та Роналду в ЮвентусіІспанія — 29 бер 3065
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