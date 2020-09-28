Польський голкіпер Марцін Булка залишив свій підпис на новій угоді з чинним чемпіоном Франції, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт поляка з ПСЖ тепер розрахований до літа 2025 року. Попри продовження співпраці з парижанами, наступний сезон 20-річний Марцін проведе в іспанській Картахені на правах оренди.

Нагадаємо, Булка приєднався до ПСЖ влітку 2019-го, але провів у футболці столичного клубу лише два матчі.

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