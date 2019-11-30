Ліон обіграв Страсбур і наблизився до зони ЛЧ, Лілль мінімально здолав Діжон: 15-й тур Ліги 1, субота

Відбулися суботні матчі 15-го туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції, 15-й тур, матчі суботи

Страсбур – Ліон – 1:2

Голи: Фофана, 22 – Корне, 40, Рен-Аделаїд, 75.

Підопічні Руді Гарсії після фіаско в Санкт-Петербурзі у 5-му турі Ліги чемпіонів змогли зібратися на важливу гру проти Страсбура. Господарі відкрили рахунок завдяки голу Фофана, але Ліон зумів перехопити ініціативу і відповісти голами Корне та Рена-Аделаїда. Після цієї перемоги команда Гарсії наблизилась до зони ЛЧ, в якій зараз перебувають ПСЖ, Марсель та Анже.

Реймс – Бордо – 1:1

Голи: Діа, 90 – Маджа, 27.

Вилучення: Ромао.

"Ми потрапили в засідку": фанати Марселя атакували автобус з гравцями Ліона

Нім – Метц – 1:1

Голи: Ріпар, 61 – Діалло, 30.

Монпельє – Ам'єн – 4:2

Голи: Ле Таллек, 14, Лаборде, 64, Делор, 67, Молле, 72 – Какута, 44, Лане, 86.

Вилучення: Отеро.

Лілль – Діжон – 1:0

Гол: Осімхен, 45, пен.

Інший представник Франції у Лізі чемпіонів провів слабкий матч проти одного з аутсайдерів чемпіонату. Підопічні Крістофа Галтьє спромоглися забити лише один гол – наприкінці першого тайму пенальті реалізував Віктор Осімхен. Для 20-річного нігерійця це взяття воріт стало вже 8 у поточному сезоні.

Ніцца – Анже – 3:1

Голи: Лусамба, 39, Маоліда, 53, Дольберг, 90 – Фульгіні, 22.

В матчі проти команди, яка наразі йде в топ-3, підопічні Патріка Війєра гідно відповіли на пропущений гол на 22-й хвилині. Яскрава гра Ніцци наприкінці першого та у другому таймі дозволила команді здобути свою шосту перемогу в сезоні. Данський форвард Каспер Дольберг, який влітку перейшов з Аякса, забив свій 4-й гол в чемпіонаті Франції.

Марсель у матчі з драматичною кінцівкою вирвав перемогу у Бреста і закріпився на другій сходинці