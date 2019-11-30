Ліон обіграв Страсбур і наблизився до зони ЛЧ, Лілль мінімально здолав Діжон: 15-й тур Ліги 1, субота

Відбулися суботні матчі 15-го туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції, 15-й тур, матчі суботи
Страсбур – Ліон – 1:2
Голи: Фофана, 22 – Корне, 40, Рен-Аделаїд, 75.
Підопічні Руді Гарсії після фіаско в Санкт-Петербурзі у 5-му турі Ліги чемпіонів змогли зібратися на важливу гру проти Страсбура. Господарі відкрили рахунок завдяки голу Фофана, але Ліон зумів перехопити ініціативу і відповісти голами Корне та Рена-Аделаїда. Після цієї перемоги команда Гарсії наблизилась до зони ЛЧ, в якій зараз перебувають ПСЖ, Марсель та Анже.
Реймс – Бордо – 1:1
Голи: Діа, 90 – Маджа, 27.
Вилучення: Ромао.
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Нім – Метц – 1:1
Голи: Ріпар, 61 – Діалло, 30.
Монпельє – Ам'єн – 4:2
Голи: Ле Таллек, 14, Лаборде, 64, Делор, 67, Молле, 72 – Какута, 44, Лане, 86.
Вилучення: Отеро.
Лілль – Діжон – 1:0
Гол: Осімхен, 45, пен.
Інший представник Франції у Лізі чемпіонів провів слабкий матч проти одного з аутсайдерів чемпіонату. Підопічні Крістофа Галтьє спромоглися забити лише один гол – наприкінці першого тайму пенальті реалізував Віктор Осімхен. Для 20-річного нігерійця це взяття воріт стало вже 8 у поточному сезоні.
Ніцца – Анже – 3:1
Голи: Лусамба, 39, Маоліда, 53, Дольберг, 90 – Фульгіні, 22.
В матчі проти команди, яка наразі йде в топ-3, підопічні Патріка Війєра гідно відповіли на пропущений гол на 22-й хвилині. Яскрава гра Ніцци наприкінці першого та у другому таймі дозволила команді здобути свою шосту перемогу в сезоні. Данський форвард Каспер Дольберг, який влітку перейшов з Аякса, забив свій 4-й гол в чемпіонаті Франції.
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