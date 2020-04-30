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Лион недоволен решением досрочно завершить чемпионат Франции – клуб понес миллионные убытки и готов судиться

21:48 35 Читати українською
Лион недоволен решением досрочно завершить чемпионат Франции – клуб понес миллионные убытки и готов судиться
Лион остался без еврокубков / ФК Лион

Решение Профессиональной футбольной лиги Франции досрочно завершить чемпионат возмутило Лион, который размышляет над его обжалованием.

Напомним, сегодня, 30 апреля, Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции официально утвердил итоги сезона 2019/20. ПСЖ признан чемпионом Лиги 1, а Лион, который занял итоговое 7 место, остался без еврокубков.

ПСЖ официально стал чемпионом Франции – итоги досрочно завершенного сезона 2019/20

"Олимпик Лион еще во вторник предложил Лиге изучить альтернативное решение, которое позволит завершить чемпионат и таким образом сохранить справедливость, присущую любым спортивным соревнованиям. Мы предлагали завершить сезон в формате плей-офф, который бы мог заинтересовать телевидения и выполнить требование УЕФА доиграть чемпионаты.

Олимпик Лион оставляет за собой право обжаловать данное решение Лиги и требовать возмещения убытков, которые составляют несколько десятков миллионов евро. Поздравляем чемпионов – ПСЖ и Лорьян. Надеемся, что наша женская команда тоже получит аналогичный титул", – говорится в заявлении Лиона на официальном сайте клуба.

Заметим, Лион продолжает выступления в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала "ткачи" обыграли Ювентус (1:0).

Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ

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