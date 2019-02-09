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ПСЖ мінімально обіграв Бордо та, ймовірно, втратив ще одну зірку за 3 дні до матчу з Манчестер Юнайтед

20:12 505 Читать на русском
ПСЖ мінімально обіграв Бордо та, ймовірно, втратив ще одну зірку за 3 дні до матчу з Манчестер Юнайтед
Едінсон Кавані / фото із соцмереж

Бордо на виїзді поступився ПСЖ в матчі 23-го туру чемпіонату Франції.

Чемпіонат Франції, 23 тур

ПСЖ – Бордо – 1:0

Гол: Кавані, 42

Єдиний гол у цьому поєдинку забив нападник парижан Едінсон Кавані. Однак для уругвайця цей матч може затьмарити травма, через яку він не зміг завершити поєдинок.

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Серйозність пошкодження встановлять лікарі під час медобстеження. Зауважимо, що вже у вівторок, 12 лютого, ПСЖ зіграє з Манчестер Юнайтед в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Чемпіони Франції раніше через травму втратили Неймара, тому пошкодження Кавані може стати для команди Томаса Тухеля болючим ударом.

Після цього матчу ПСЖ продовжує перебувати на вершині турнірної таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі 59 очок. Бордо із 28 пунктами залишився 12-м.

Франція24 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Бордо: Субота 09 лютого 2019

Парі Сен-Жермен
Матч завершено
1 : 0
Бордо
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Теги
Едінсон Кавані Едінсон Кавані Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Бордо Бордо Франція Парі Сен-Жермен - Бордо
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