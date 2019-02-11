Лион неожиданно проиграл Ницце, Монако упустил победу над Монпелье: 24 тур Лиги 1, матчи воскресенья

Состоялись очередные матчи 24-го тура чемпионата Франции.

Лига 1, 24 тур

Монпелье – Монако – 2:2

Голы: Лаборде, 66, Делорт, 90+1 – Мартинш, 14 Фалькао, 82

Нант – Ним – 2:4

Голы: Кулибали, 15 Маджеед, 38, (п) – Гийом, 47, Бобишон, 69, Ферри, 85, Тиуб, 89

Тулуза – Реймс – 1:1

Голы: Градель, 81 – Оудин, 54

Генгам – Лилль – 0:2

Голы: Леау, 47, Реми, 90+3

Ренн – Сент-Этьен – 3:0

Голы: Ньянг, 21 Бен Арфа, 87 (п), Юну, 90+1

Ницца – Лион – 1:0

Гол: Уолтер, 69 (п)

Монако не удержал победу над Монпелье. Желсон Мартинш открыл счет на 14-й минуте. Гаэтан Лаборде восстановил равновесие на 66-й минуте. На 82-й минуте Радамель Фалькао вывел Монако вперед, но в компенсированное время после просмотра видеоповтора в ворота гостей был назначен пенальти. Его реализовал Анди Делорт.

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Генгам на своем поле уступил Лиллю. Гости оба мяча забили во втором тайме. На 47-й минуте Рафаэл Леау открыл счет, а в добавленное время Лоик Реми реализовал пенальти.

Ренн разгромил Сент-Этьен. Первый мяч хозяева забили на 27-й минуте, отличился М'Байе Ньянг. На 87-й минуте пенальти реализовал Хатем Бен Арфа, а в добавленное время точку поставил Адриен Юну.

Ним в сверхрезультативном матче обыграл Нант, а Тулуза и Реймс сыграли вничью. Ницца благодаря реализованному Уолтером пенальти обыграла Лион.

Монпелье, Марсель, Сент-Этьен, Ницца и Ренн ведут ожесточенную борьбу за еврокубковую зону. Сразу 4 команды имеют 37 очков, только Ренн отстает на один пункт.

Монако набрал 19 очков и поднялся на восемнадцатое место в турнирной таблице. От спасительного 17-го места их отделяет всего один балл.

После сегодняшнего поражения Лион отстает от второго места, на котором расположился Лилль, уже на 6 очков.