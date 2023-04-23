Марсель зустрічається з Ліоном у 32 турі Ліги 1. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ліон – Марсель стартує о 21:45 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.

Два попередні матчі Маліновський розпочинав на лаві запасних, але сьогодні отримав місце в стартовому складі на "олімпійське" дербі з Ліоном.

Марсель розбив Труа та повернувся на друге місце Ліги 1 – Маліновський з'явився, коли все було вирішено

Стартові склади команд

Ліон: Антоні Лопес – Діоманд, Ловрен, Лукеба, Тальяфіко – Какере, Толіссо, Мендес – Шеркі – Ляказетт, Баркола.

Запасні: Ріу, Боатенг, Густо, Енріке, Ауар, Лепенан, Жеффінью, Дембеле, Сарр.

Марсель: Пау Лопес – Балерді, Жиго, Колашинац – Каборе, Ронж'є, Верету, Клосс – Ундер, Маліновський – Санчес.

Запасні: Бланко, Байлі, Мбемба, Гендузі, Елмаз, Вітінья, Муге.