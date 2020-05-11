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Ліон готовий відпустити ще одного лідера – гранди АПЛ моніторять ситуацію

12:04 173 Читать на русском
Ліон готовий відпустити ще одного лідера – гранди АПЛ моніторять ситуацію
Мусса Дембеле / AFP

Французький Ліон чекає на серйозну пропозицію продати свого форварда Муссу Дембеле.

"Ткачі" готові продати нападника в найближче трансферне вікно, повідомляє Daily Mail.

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Ліон відпустить Дембеле, якщо отримає пропозицію у розмірі 60 млн фунтів. Таку суму за 23-річного форварда можуть запропонувати лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед. Французький гранд змушений виставити на трансфер лідерів, оскільки не потрапив до єврокубків за підсумками сезону 2019/20.

У нинішньому сезоні Мусса Дембеле провів 42 матчі в усіх турнірах, у яких забив 22 м'ячі.

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