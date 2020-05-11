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Лион готов отпустить еще одного лидера – гранды АПЛ мониторят ситуацию

12:05 9 Читати українською
Лион готов отпустить еще одного лидера – гранды АПЛ мониторят ситуацию
Мусса Дембеле / AFP

Французский Лион ждет серьезное предложение продать своего форварда Муссу Дембеле.

"Ткачи" готовы продать нападающего в ближайшее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

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Лион отпустит Дембеле, если получит предложение в размере 60 млн фунтов. Такую сумму за 23-летнего форварда могут предложить лондонский Челси и Манчестер Юнайтед. Французский гранд вынужден выставить на трансфер лидеров, поскольку не попал в еврокубки по итогам сезона 2019/20.

В нынешнем сезоне Мусса Дембеле провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча.

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