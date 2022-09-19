Парижани продовжили свою переможну ходу в поєдинку 8-го туру Ліги 1 проти Ліона. Дивіться відео гола та огляд зустрічі ПСЖ – Ліон на Футбол 24.

Мессі відкрив рахунок вже на 5 хвилині – аргентинець в дотик точно пробив після пасу Неймара. Лео мав ще один момент після пасу Мбаппе, але не пробив голкіпера. Ліон відповів гострим ударом Ляказетта головою – трохи повз ворота.

ПСЖ продовжив переможну ходу у Франції в грі з Ліоном – Мессі та Неймар роблять результат, Мбаппе залишився ні з чим

До перерви міг забити Неймар дальнім ударом, але Лопеш потягнув удар. На старті другої половини Мессі ледь не забив шедевр, але захисник виніс м'яч з лінії воріт – перед цим Лео залишив у дурнях двох суперників. Неймар та Мессі мали ще по розкішному моменту, але в підсумку, все завершилось мінімальною перемогою Парижа.