Парижане продолжили свое победное шествие в поединке 8-го тура Лиги 1 против Лиона. Смотрите видео гола и обзор встречи ПСЖ – Лион на Футбол 24.

Месси открыл счет уже на 5 минуте – аргентинец в касание точно пробил после паса Неймара. У Лео был еще один момент после паса Мбаппе, но он не пробил голкипера. Лион ответил острым ударом Ляказетта головой – немного мимо ворот.

ПСЖ продолжил победное шествие во Франции в игре с Лионом – Месси и Неймар делают результат, Мбаппе остался ни с чем

До перерыва мог забить Неймар дальним ударом, но Лопеш потянул удар. На старте второй половины Месси чуть не забил шедевр, но защитник вынес мяч с линии ворот – перед этим Лео оставил в дураках двух соперников. Неймар и Месси имели еще по роскошному моменту, но в итоге все завершилось минимальной победой Парижа.