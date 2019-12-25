Лінгард остаточно визначився щодо свого майбутнього у збірній Англії

Хавбек "червоних дияволів" Джессі Лінгард має амбітні і далекосяжні плани.

"Я відчуваю, що знову повернувся до своєї колишньої форми. У всіх бувають злети і падіння. Необхідно наполегливо працювати, слухати настанови свого тренера і викладатися на тренуваннях на 110%.

Лінгард покинув розташування збірної Англії

Я маю твердий намір повернутися у збірну Англії. Уле (Уле Гуннар Сульшер – прим.) і Гарет (Гарет Саутгейт – прим.) хочуть бачити мене виключно у найкращих кондиціях. Спочатку я буду успішно виступати за Манчестер Юнайтед. Я просто зобов’язаний зберегти те, що робив протягом останніх кількох матчів", – цитує Лінгарда видання Daily Mail.

Нагадаємо, 27-річний футболіст вже рік переживає "безгольову" кризу – Джессі не забиває м'ячів і не віддає асистів у матчах англійської Прем’єр-ліги з 26 грудня 2018 року.

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