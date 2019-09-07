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Лінгард покинув розташування збірної Англії

19:03 90 Читать на русском
Лінгард покинув розташування збірної Англії
Джессі Лінгард / Reuters

Півзахисник збірної Англії Джессі Лінгард покинув розташування команди напередодні відбіркових матчів до Євро-2020.

24’ Харрі Кейн
 
24’ Харрі Кейн

Півзахисник збірної Англії Джессі Лінгард пропустить матчі відбору до Євро-2020 проти Болгарії та Косова.

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Причиною стало нездужання через інфекцію. Головний тренер англійців Гарет Саутгейт вже відправив гравця до розташування Манчестер Юнайтед. Відзначимо, що велика кількість вболівальників здивувалась виклику Лінгарда до табору збірної, який поки розчаровує у матчах за "червоних дияволів".

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Нагадаємо, збірна Англії зустрінеться зі збірною Болгарії 7-го вересня (початок о 19:00), а 10-го – проти Косова.

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Євро-2020 Джессі Лінгард Джессі Лінгард Англія Англія Англія - Болгарія
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