Сенсаційна поразка "червоних дияволів" у відеоогляді матчу Уотфорд – Манчестер Юнайтед – 2:0

Манчестер Юнайтед ганебно поступився Уотфорду в матчі 18-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Уотфорд – Манчестер Юнайтед.

В першому таймі командам не вдалось відзначитись попри перевагу Манчестер Юнайтед у володінні м'ячем, а от на початку другої половини Уотфорд вийшов вперед в рахунку. Після подачі зі штрафного Сарр зумів пробити з лету. Де Хеа мав зловити м'яч, але той пролетів іспанцю поміж руки. А через 4 хвилини Ван-Біссака пішов у безглуздий підкат у власному штрафному та привіз пенальті, який без проблем реалізував Діні.

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Таким чином, Уотфорд набрав 12 очок та зрівнявся з передостаннім Норвічем, Манчестер Юнайтед з 25 пунктами залишився восьмим.