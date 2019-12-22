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МЮ ганебно поступився останній команді чемпіонату – Погба повернувся, але не зміг нічим допомогти у матчі з Уотфордом

17:50 202 Читать на русском
МЮ ганебно поступився останній команді чемпіонату – Погба повернувся, але не зміг нічим допомогти у матчі з Уотфордом
Уотфорд – МЮ – 2:0 / офіційний сайт АПЛ

У рамках 18-го туру АПЛ Погба повернувся після травми, Де Хеа припустився жахливої помилки, а МЮ сенсаційно програв Уотфорду. Звіт матчу читайте на "Футбол 24".

50’ Ісмаїла Сарр
54’ Трой Діні
 
50’ Ісмаїла Сарр
54’ Трой Діні

У недільному поєдинку 18-го туру Манчестер Юнайтед завітав у гості до останньої команди чемпіонату АПЛ – Уотфорда. Попри різницю у класі команди видали дуже млявий перший тайм, так жодного разу й не потурбувавши голкіпері – 0:0 за ударами у площину. Найкращу нагоду, аби забити мав Лінгард після пасу Марсьяля, однак його удар з центру штрафного виявився неточним – над поперечиною.

По перерві скромний і кризовий Уотфорд почав карати "дияволів" за пасивність у першому таймі. Спочатку Де Хеа впустив м'яч після не надто складного удару Сарра, а вже за 4 хвилини Ван-Біссака повалив у власному штрафному того таки Сарра й "привіз" пенальті – Діні переграв голкіпера, пробивши по центру.

На 64-й хвилині на полі після тривалої перерви з'явився Погба, однак ця радісна звістка для фанів МЮ губилась на тлі рахунку на табло. Інші заміни Сульшера не давали результату, а господарі твердо стояли на своїй половині. Погба міг забити після того, як увірвався до штрафного, але пробив повз. До фінального свистка рахунок так і не змінився – 2:0 на користь Уотфорда, який, попри перемогу, все одно залишився на останньому місці. Манчестер – 8-й.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ

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Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Уотфорд Уотфорд Уотфорд - Манчестер Юнайтед
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