Як відомо, протягом тижня збірна України проведе одразу три поєдинки. Сьогодні, 7 жовтня, "синьо-жовті" у Парижі проведуть товариський матч проти Франції, за три дні зіграють перший жовтневий поєдинок Ліги націй проти Німеччини, а 13 жовтня прийматимуть іспанців.

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УЄФА ухвалив рішення про можливість присутності глядачів на стадіоні у кількості до 30% від загальної місткості арени і вчора, 6 жовтня, стартував продаж квитків на вищезгадані поєдинки, повідомляє офіційний сайт УАФ. Придбати квитки можна буде лише online на сайті ticketsbox.com. Вартість перепусток становитиме від 150 до 1000 грн.

Відповідно до умов продажу, одна особа зможе придбати не більше чотирьох квитків. Для придбання тікетів необхідно ввести ПІБ, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону, електронну адресу, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки. Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійдуть усі іменні квитки для кожної особи окремо. До слова, перепустки виключно електронні, паперові друкуватися не будуть.

Аби потрапити на стадіон необхідно мати з собою документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або іншої країни, закордонний паспорт громадянина України або іншої країни, посвідчення водія, іменна банківська картка з фото тощо). Вхід на арену буде відкрито за дві години до початку матчів.

Нагадаємо, зважаючи на ситуацію з пандемією COVID-19 варто дотримуватись загальноприйнятих правил – соціальної дистанції не менше 1,5 м, постійно перебувати в масці тощо.

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