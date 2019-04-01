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Лілль здійснив божевільний камбек у матчі з Нантом – відео голів та огляд матчу

07:30 209 Читать на русском
Лілль здійснив божевільний камбек у матчі з Нантом – відео голів та огляд матчу
Нант – Лілль – 2:3 / ФК Лілль

Лілль у матчі 30 туру Ліги 1 на виїзді в фантастичному стилі переміг Нант. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Франція. Ліга 1, 30 тур

Нант – Лілль – 2:3

Голи: Ессерік, 57 (пен.), Кулібалі, 58 – Леау, 62, Пепе, 68 (пен.), Бамба, 69

Ліга 1: ПСЖ мінімально переграв Тулузу, Лілль у неймовірному матчі переміг Нант

Нант та Лілль зійшлись між собою в 30 турі Ліги 1. Команди видали безгольовий перший тайм, а от друга частина зустрічі стала справжньою рекламою французького чемпіонату.

Протягом двох хвилин господарі змогли двічі відзначитись зусиллями Ессеріка та Кулібалі, але за 4 хвилини Леау відквитав один м'яч для "догів". Після цього вже Лілль вистрілив дуплетом за 2 хвилини і вирвав перемогу.

У команди Крістофа Галт'є після 30 турів 60 очок і 2 сходинка в таблиці, тоді як Нант перебуває на 15 сходинці з 31 пунктом в активі.

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Відеоновини Лілль Лілль Нант Нант Франція
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