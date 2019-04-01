Лилль совершил сумасшедший камбэк в матче с Нантом – видео голов и обзор матча

Лилль в матче 30 тура Лиги 1 на выезде в фантастическом стиле победил Нант. Смотрите видео голов и обзор матча.

Франция. Лига 1, 30 тур

Нант – Лилль – 2:3

Голы: Эссерик, 57 (пен.), Кулибали, 58 – Леау, 62, Пепе, 68 (пен.), Бамба, 69

Лига 1: ПСЖ минимально переиграл Тулузу, Лилль в невероятном матче победил Нант

Нант и Лилль сошлись между собой в 30 туре Лиги 1. Команды выдали безголевой первый тайм, а вот вторая часть встречи стала настоящей рекламой французского чемпионата.

В течение двух минут хозяева смогли дважды отличиться усилиями Эссерика и Кулибали, но через 4 минуты Леау отыграл один мяч для "догов". После этого уже Лилль выстрелил дуплетом за 2 минуты и вырвал победу.

У команды Кристофа Галтье после 30 туров 60 очков и 2 строчка в таблице, тогда как Нант находится на 15 месте с 31 пунктом в активе.