Ліхтенштейн – Італія – 0:5 – відео голів та огляд матчу

У матчі 8-го туру відбору Євро-2020 Італія на виїзді знищила збірну Ліхтенштейну з рахунком 5:0. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Євро-2020, кваліфікація

Група J

Ліхтенштейн – Італія – 0:5

Голи: Бернардескі, 2, Белотті, 70, 90+2, Романьйолі, 77, Ель-Шаараві, 82

Італія після 7-го туру гарантувала собі путівку у фінальну частину чемпіонату Європи, тому вийшла на гру з Ліхтенштейном в експериментальному складі. Це не завадило "скуадрі адзуррі" розгромити футбольного карлика: вже після стартового свистка ліхтенштейнці витягали м’яч зі своїх воріт. Вони мужньо протримались до кінця першого тайму, однак посипались у другій половині зустрічі: дубль Белотті та голи Романьйолі та Ель-Шаараві дозволили італійцям продовжити відбір з максимальними показниками – 8 перемог у 8 турах.

Збірна Італії впевнено посідає перше місце у групі з 24 очками. За нею йдуть Фінляндія – 15 очок та Боснія і Вірменія – по 10 очок. Ліхтенштейн замикає турнірну таблицю з активом у 2 пункти.

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