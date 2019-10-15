Євро-2020, відбір: Швейцарія переграла Ірландію, Румунія розписала нічию з Норвегією, Греція шокувала Боснію

Завершився восьмий тур кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Ситуація в групах D та F загострилася, а Боснія відпустила Фінляндію у відрив.

Євро-2020, кваліфікація

Група D

Швейцарія – Ірландія – 2:0

Голи: Сеферовіч, 16, Даффі, 90+3 (аг)

Нереалізований пенальті: Родрігес, 77

Вилучення: Коулмен, 76

Гібралтар – Грузія – 2:3

Голи: Касчаро, 66, Чіполіна, 74 – Хараішвілі, 10, Канкава, 21, Квілітая, 84

Група F

Румунія – Норвегія – 1:1

Голи: Мітріца, 62 – Сорлотт, 90+2

Нереалізований пенальті: Пушкаш, 52

Фарери – Мальта – 1:0

Гол: Балдвінссон, 71

Група G

Ізраїль – Латвія – 3:1

Голи: Даббур, 16, 42, Зехаві, 26 – Камеш, 40

Група J

Ліхтенштейн – Італія – 0:5

Голи: Бернардескі, 2, Белотті, 70, 90+2, Романьйолі, 77, Ель-Шаараві, 82

Греція – Боснія та Герцеговина – 2:1

Голи: Павлідіс, 30, Ковачевіч, 88 (аг) – Гояє, 35

Італія вже гарантувала собі путівку у фінальну частину чемпіонату Європи, тому вийшла на гру з Ліхтенштейном в експериментальному складі. Це не завадило "скуадрі адзуррі" розгромити футбольного карлика та продовжити відбір з максимальними показниками – 8 перемог у 8 турах.

У цій же групі J дуже важливий матч проводила Боснія та Герцеговина. Фінляндія сьогодні обіграла Вірменію та поставила боснійців у складну ситуацію – потрібно було перемагати Грецію. Підопічним Роберта Просінечкі це не вдалося. Греки провалюють кваліфікацію, але сьогодні виглядали значно краще за суперника та завоювали справедливу перемогу 2:1.

Як наслідок – фіни відірвалися від переслідувачів на 5 очок і максимально наблизилися до фінальної частини Євро.

Швеція в паралельному матчі розписала нічию з Іспанією, що мало б погіршити перспективи суперників "жовто-синіх". Втім, Румунія вдома ледь не обіграла Норвегію – "вікінги" на останніх секундах врятували нічию.

У секстеті F зберігся статус кво: Швеція має 15 очок, а Румунія – 14. У листопаді команди поміряються силами в очній зустрічі. Норвегія також зберігає мінімальні шанси, оскільки попереду в суперниках лише аутсайдери. Фарери, до слова, сьогодні здолали Мальту.

Швейцарія вдома здобула надважливу перемогу над Ірландією. Сеферовіч відкрив рахунок у поєдинку, потім господарі мали ще купу моментів, щоб подвоїти перевагу (Родрігес навіть не реалізував пенальті), але зняли питання про переможця лише у компенсований час.

Грузія з великими проблемами перемогла Гібралтар – один з голів забив колишній гравець Дніпра Джаба Канкава.

Розклад сил у групі D дуже складний: Ірландія має 12 очок і лідирує, в активі Данії стільки ж залікових балів і матч у запасі, а Швейцарія набрала 11 пунктів і також проведе на одну гру більше, ніж ірландці.

Ізраїль переміг аутсайдера групи G Латвію та залишився в боротьбі за вихід на Євро-2020. 11 очок – партнери Манора Соломона зрівнялися в таблиці зі Словенією та Північною Македонією, а від другого місця відстають на 5 пунктів. Сам вінгер донецького Шахтаря провів матч у запасі. Справу зробили Мунас Даббур і найкращий бомбардир відбору Еран Зехаві.