Лихтенштейн – Италия – 0:5 – видео голов и обзор матча

В матче 8-го тура отбора Евро-2020 Италия на выезде уничтожила сборную Лихтенштейна со счетом 5:0. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Евро-2020, квалификация

Группа J

Лихтенштейн – Италия – 0:5

Голы: Бернардески, 2, Белотти, 70, 90+2, Романьоли, 77, Эль-Шаарави, 82

Италия после 7-го тура гарантировала себе путевку в финальную часть чемпионата Европы, поэтому вышла на игру с Лихтенштейном в экспериментальном составе. Это не помешало "скуадре адзурре" разгромить футбольного карлика: уже после стартового свистка лихтенштейнцы вытаскивали мяч из своих ворот. Они мужественно продержались до конца первого тайма, однако посыпались во второй половине встречи: дубль Белотти и голы Романьоли и Эль-Шаарави позволили итальянцам продолжить отбор с максимальными показателями – 8 побед в 8 турах.

Сборная Италии уверенно занимает первое место в группе с 24 очками. За ней следуют Финляндия – 15 очков и Босния и Армения – по 10 очков. Лихтенштейн замыкает турнирную таблицу с активом в 2 пункта.

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