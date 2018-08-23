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Ліга Європи: Зеніт здолав Мольде, Лудогорець мінімально переміг Торпедо Кутаїсі Азацького

20:58 228 Читать на русском
Ліга Європи: Зеніт здолав Мольде, Лудогорець мінімально переміг Торпедо Кутаїсі Азацького
Зеніт – Мольде / твіттер Зеніта

Завершилися перші поєдинки раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи: пітерський Зеніт із труднощами здобув перемогу над норвезьким Мольде, а болгарський Лудогорець здобув виїзну перемогу над кутаїським Торпедо.

Підопічні Сергія Сємака контролювали хід поєдинку, але пропустили випад Мольде наприкінці першого тайму. Хестад прийняв м'яч після помилки оборонця та точно пробив у дальній кут. Відігрався Зеніт вже в другому таймі. Спочатку Дзюба головою замкнув подачу Дріуссі з лівого флангу, а потім Заболотний забив кумедний м'яч, зігравши на добиванні. Довершив камбек пітерців Мевля – словенець вдало підключився в атаку при подачі кутового.

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У другому поєдинку кутаїське Торпедо, за яке весь матч відіграв українець Олександр Азацький, мінімально поступилося Лудогорцю. Болгари мали більше моментів, хоча й менше контролювали м'яч. Команда з Разграда зуміла відзначитися лише одного разу. Це сталося наприкінці першої половини гри, коли гольову комбінацію розіграли бразильці Марселінью і Вандерсон.

Ліга Європи, плей-офф кваліфікації

Зеніт – Мольде – 3:1

Голи: Дзюба, 71, Заболотний, 80, Мевля, 90 – Хестад, 42

Торпедо Кутаїсі – Лудогорець – 0:1

Гол: Вандерсон, 45+1

Ліга ЄвропиКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Зеніт - Мольде: Четвер 23 серпня 2018

Зеніт
Матч завершено
3 : 1
Мольде
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Ліга Європи Зеніт - Мольде Торпедо Кутаїсі - Лудогорець Зеніт Зеніт Мольде Мольде Лудогорець Лудогорець Торпедо Кутаїсі Торпедо Кутаїсі
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