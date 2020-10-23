Завершився перший тур групового етапу єврокубків сезону 2020/21. "Футбол 24" розбирає ситуацію в рейтингу асоціацій УЄФА, у якому Україна наразі втримується на 11-му місці.

У першому турі Ліги чемпіонів та Ліги Європи лише донецький Шахтар зумів здобути очки для України. Сенсаційна виїзна перемога "гірників" над мадридським Реалом принесла в скарбничку нашої асоціації ще 2 очки, тобто 0,4 бала в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Динамо та Зоря, програвши Ювентусу і Лестеру відповідно, очок не здобули.

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Загалом у поточному сезоні наші клуби сумарно набрали 3,200 бала – краще, ніж у Австрії, але суттєво гірше за Шотландію.

Таким чином, Україна залишилася на 11-й позиції рейтингу асоціацій УЄФА, продовжуючи боротьбу за 10 місце з Австрією, Туреччиною та Шотландією. Наразі ситуація не дуже втішна – мало того, що австрійці випереджають нас на 2,325 бала, так ще й мають на одну команду більше – 4 проти 3-х в України. Щоправда, наступного літа в Австрії відпаде серйозний доробок сезону 2016/17 – 7,375 (в України – 5,500).

Шотландія, яка відстає від нас на жалюгідні 0,125 бала, зберегла дві команди в Європі та втратить влітку 4,375 бала. Данію наразі можна не надто боятися – лише одна команда в єврокубках та майбутня серйозна втрата у вигляді 8,500 бала. Як і Туреччину, в якої залишилося 2 клуби та втрата цілих 9,700.

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Нагадаємо, 10 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА дає право на гарантовану путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів, тоді як 11 позиція зберігає путівку в основний раунд ЛЧ лише за певних обставин. Якщо за підсумками єврокубкового сезону Україна залишиться 11-ю, то в кампанії 2021/22 буде представлена 5-ма командами, одна з яких – в другому раунді кваліфікації ЛЧ, ще одна – в раунді плей-офф (зараз – у третьому раунді та груповому турнірі відповідно).

Лідерство в таблиці коефіцієнтів УЄФА продовжує втримувати Іспанія. Далі з незначним відставанням йде Англія, а замикає топ-3 Італія. Лише ці 3 країни не втратили жодного представника у єврокубках.

Як відомо, на початку єврокубкового сезону 2020/21 Україна була представлена 5-ма клубами, проте Колос і Десна не зуміли подолати кваліфікацію Ліги Європи.

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