Ліга Європи відновиться у серпні – президент Хетафе поділився планами УЄФА

Президент Хетафе Анхель Торрес Санчес розповів про долю протистояння з Інтером в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

"УЄФА повідомив, що матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, безумовно, будуть зіграні. Ми зіграємо 2 або 3 серпня в Мілані за закритими трибунами, матч-відповідь в Іспанії відбудеться 6 або 7 серпня.

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Якщо ми не зможемо зіграти на Сан-Сіро або в Хетафе через коронавірус, зіграємо на нейтральних стадіонах", – цитує Торреса Calciomercato.

Нагадаємо, у Лізі Європи продовжує свою боротьбу Шахтар, який у першому матчі 1/8 фіналу зумів на виїзді обіграти Вольфсбург (2:1).

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