Лига Европы возобновиться в августе – президент Хетафе поделился планами УЕФА

Президент Хетафе Анхель Торрес Санчес рассказал о судьбе противостояния с Интером в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"УЕФА сообщил, что матчи 1/8 финала Лиги Европы, безусловно, будут сыграны. Мы сыграем 2 или 3 августа в Милане за закрытыми трибунами, ответный матч в Испании состоится 6 или 7 августа.

Испания провела массовое тестирование футболистов на коронавирус – результаты неутешительны

Если мы не сможем сыграть на Сан-Сиро или в Хетафе из-за коронавируса, сыграем на нейтральных стадионах", – цитирует Торреса Calciomercato.

Напомним, в Лиге Европы продолжает свою борьбу Шахтер, который в первом матче 1/8 финала сумел на выезде обыграть Вольфсбург (2:1).

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ