Ліга Європи: Вест Хем втримав перемогу над Олімпіакосом, Марсель переграв АЕК, Фрайбург влаштував розгром
В грамках 4-го туру групового етапу Ліги конференцій 2023/24 було проведено матчі в групи А, В і Н. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Ліга конференцій УЄФА 2023/24, 4-й тур
Вест Хем – Олімпіакос – 1:0
Голи: Пакета, 72
Фрайбург – ТСЦ Бачка-Топола – 5:0
Гола: Рьоль, 24, Еггештайн, 56, Вайсгаупт, 69, Адаму, 80
АЕК Афіни – Марсель – 0:2
Голи: Мбемба, 25, Сарр, 90+3
Гекен – Мольде – 1:3
Голи: Хрстіч, 65 – Гульбрандсен, 16, Еріксен, 24, 86
Група А
Лідери квартету – Вест Хем і Фрайбург – здобули синхронні перемоги. Англійці у рідних стінах переграли Олімпіакос, а єдиний гол забив Пакета. Німці у не менш рідних стінах влаштували "маніту" ТСЦ Бачці-Тополі (5:0). Завдяки цьому "молотобійці" й "містяни" набрали по 9 очок.
Лондонці тримаються на вершині групи завдяки тріумфу в особистій зустрічі з Фрайбургом. У греків лишень чотири залікових бали, а серби йдуть на дні з одним очком.
Група В
У паралельному поєдинку Марсель здобув виїзну звитягу над афінським АЕКом. Перший гол на 25-й хвилині забив Мбемба, а другий (і останній) наприкінці гри провів Сарр. 0:2. Як наслідок, французи обійшли Брайтон і вирвались у лідери групи В.
Марсель мав у своєму активі 8 залікових балів, команда Роберто Де Дзербі відстала на один, а греки йдуть третіми з 4 очками. Аякс з 2 набраними пунктами замикає квартет.
Група Н
Скандинавські розбірки між шведським Гекеном і норвезьким Мольде завершились на користь останніх – 1:3. Внаслідок цієї поразки гетеборзький колектив втратив шанси на євровесну, залишившись з нулем очок після чотирьох турів.
Мольде тримається третім з 6 заліковими балами. Карабах йде вище завдяки перемозі в особистій зустрічі з норвежцями, а Баєр лідирує з 12 пунктами в активі.
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