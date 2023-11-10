В грамках 4-го туру групового етапу Ліги конференцій 2023/24 було проведено матчі в групи А, В і Н. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій УЄФА 2023/24, 4-й тур

Вест Хем – Олімпіакос – 1:0

Голи: Пакета, 72

Фрайбург – ТСЦ Бачка-Топола – 5:0

Гола: Рьоль, 24, Еггештайн, 56, Вайсгаупт, 69, Адаму, 80

АЕК Афіни – Марсель – 0:2

Голи: Мбемба, 25, Сарр, 90+3

Гекен – Мольде – 1:3

Голи: Хрстіч, 65 – Гульбрандсен, 16, Еріксен, 24, 86

Група А

Лідери квартету – Вест Хем і Фрайбург – здобули синхронні перемоги. Англійці у рідних стінах переграли Олімпіакос, а єдиний гол забив Пакета. Німці у не менш рідних стінах влаштували "маніту" ТСЦ Бачці-Тополі (5:0). Завдяки цьому "молотобійці" й "містяни" набрали по 9 очок.

Лондонці тримаються на вершині групи завдяки тріумфу в особистій зустрічі з Фрайбургом. У греків лишень чотири залікових бали, а серби йдуть на дні з одним очком.

Група В

У паралельному поєдинку Марсель здобув виїзну звитягу над афінським АЕКом. Перший гол на 25-й хвилині забив Мбемба, а другий (і останній) наприкінці гри провів Сарр. 0:2. Як наслідок, французи обійшли Брайтон і вирвались у лідери групи В.

Марсель мав у своєму активі 8 залікових балів, команда Роберто Де Дзербі відстала на один, а греки йдуть третіми з 4 очками. Аякс з 2 набраними пунктами замикає квартет.

Група Н

Скандинавські розбірки між шведським Гекеном і норвезьким Мольде завершились на користь останніх – 1:3. Внаслідок цієї поразки гетеборзький колектив втратив шанси на євровесну, залишившись з нулем очок після чотирьох турів.

Мольде тримається третім з 6 заліковими балами. Карабах йде вище завдяки перемозі в особистій зустрічі з норвежцями, а Баєр лідирує з 12 пунктами в активі.

Шахтар у Гамбурзі, друга серія: палестинські безлади під контролем, проте арабські "кавалери" нахабніють – наш репортаж