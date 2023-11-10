В грамках 4-го тура группового этапа Лиги конференций 2023/24 были проведены матчи в группах А, В и Н. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций УЕФА 2023/24, 4-й тур

Вест Хэм – Олимпиакос – 1:0

Гол: Пакета, 72

Фрайбург – ТСЦ Бачка-Топола – 5:0

Голы: Рьоль, 24, Эггештайн, 56, Вайсгаупт, 69, Адаму, 80

АЕК Афины – Марсель – 0:2

Голы: Мбемба, 25, Сарр, 90+3

Гекен – Мольде – 1:3

Голы: Хрстич, 65 – Гульбрандсен, 16, Эриксен, 24, 86

Группа А

Лидеры квартета – Вест Хэм и Фрайбург – одержали синхронные победы. Англичане в родных стенах переиграли Олимпиакос, а единственный гол забил Пакета. Немцы в не менее родных стенах устроили "маниту" ТСЦ Бачке-Тополе (5:0). Благодаря этому "молотобойцы" и "горожане" набрали по 9 очков.

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Лондонцы держатся на вершине группы благодаря триумфу в личной встрече с Фрайбургом. У греков всего четыре зачетных балла, а сербы идут на дне с одним очком.

Группа В

В параллельном поединке Марсель одержал выездную победу над афинским АЕКом. Первый гол на 25-й минуте забил Мбемба, а второй (и последний) в концовке игры провел Сарр. 0:2. Как следствие, французы обошли Брайтон и вырвались в лидеры группы В.

Марсель имел в своем активе 8 зачетных баллов, команда Роберто Де Дзерби отстала на один, а греки идут третьими с 4 очками. Аякс с 2 набранными пунктами замыкает квартет.

Группа Н

Скандинавские разборки между шведским Гекеном и норвежским Мольде завершились в пользу последних – 1:3. Вследствие этого поражения гетеборгский коллектив потерял шансы на евровесну, оставшись с нулем очков после четырех туров.

Мольде держится третьим с 6 зачетными баллами. Карабах идет выше благодаря победе в личной встрече с норвежцами, а Байер лидирует с 12 пунктами в активе.

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