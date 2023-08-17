Ліга Європи, матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду

ГІК – Карабах – 1:2 (перший матч – 1:2)

Голи: Хостікка, 10 – Байрамов, 45+3 (пен.), Бензія, 56

Вилучення: Куассіві-Беніссан, 16 (ГІК)

Гекен – Жальгіріс – 5:0 (3:1)

Голи: Хрстіч, 27, Густафссон, 56, Садік, 63, 73 (пен.), Сонко, 90+2

Вилучення: Оєвусі, 85 (Ж)

Брейдаблік – Зрінські – 1:0 (2:6)

Гол: Яковлєвіч, 56 (аг)

БАТЕ – Шериф – 2:2 (1:5)

Голи: Концевой, 25, Лаптєв, 90+4 – Рікардінью, 40 (пен.), Луваннор, 45+2

Генк – Олімпіакос – 1:1 (0:1)

Голи: Пейнтсіл, 30 (пен.) – Александропулос, 90+6

Вилучення: Пейнтсіл, 65 – Родіней, 90+10

Лудогорець – Астана – 5:1 (1:2)

Голи: Текпетей, 25, 50, Вйотровскі, 47, 58, Десподов, 67 – Дарбо, 29

Вилучення: Йованіч, 76 (А)

Карабах знову обіграв ГІК з рахунком 2:1 і певнено пройшов до наступної стадії. Гекен не залишив мокрого місця від Жальгіріса – загальні 8:1.

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Зрінські і Шериф також вирішили усі питання ще в перших зустрічах, тому на другі дозволили собі трішки розслабитись. Максим Коваль відстояв всі 90 хвилин проти білорусів.

Битва Генка та Олімпіакоса виявилася значно щільнішою. Греки вирвали путівку до наступного раунду завдяки точному удару Александропулоса на 90+6 хвилині. Лудогорець взяв надупевнений реванш у Астани. Ігор Пластун вийшов на другий тайм, який і став вирішальним для успіху болгар.

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