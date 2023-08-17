Лига Европы: украинцы выбили белорусов и казахов, драма во встрече Генка против Олимпиакоса
Определились последние 6 участников плей-офф квалификации Лиги Европы. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".
Лига Европы, ответные матчи третьего квалификационного раунда
ХИК – Карабах – 1:2 (первый матч – 1:2)
Голы: Хостикка, 10 – Байрамов, 45+3 (пен.), Бензия, 56
Удаление: Куассиви-Бенниссон, 16 (ХИК)
Хекен – Жальгирис – 5:0 (3:1)
Голы: Хрстич, 27, Густафссон, 56, Садик, 63, 73 (пен.), Сонко, 90+2
Удаление: Ойевуси, 85 (Ж)
Брейдаблик – Зрински – 1:0 (2:6)
Гол: Яковлевич, 56 (аг)
БАТЭ – Шериф – 2:2 (1:5)
Голы: Концевой, 25, Лаптев, 90+4 – Рикардинью, 40 (пен.), Луваннор, 45+2
Генк – Олимпиакос – 1:1 (0:1)
Голы: Пейнтсил, 30 (пен.) – Александропулос, 90+6
Удаление: Пейнтсил, 65 – Родиней, 90+10
Лудогорец – Астана – 5:1 (1:2)
Голы: Текпетей, 25, 50, Вйотровски, 47, 58, Десподов, 67 – Дарбо, 29
Удаление: Йованич, 76 (А)
Карабах снова обыграл ХИК со счетом 2:1 и уверенно прошел в следующую стадию. Хекен не оставил мокрого места от Жальгириса – общие 8:1.
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Зрински и Шериф также решили все вопросы еще в первых встречах, поэтому на вторые позволили себе немного расслабиться. Максим Коваль отстоял все 90 минут против белорусов.
Битва Генка и Олимпиакоса оказалась более плотной. Греки вырвали путевку в следующий раунд благодаря точному удару Александропулоса на 90+6 минуте. Лудогорец взял сверхуверенный реванш у Астаны. Игорь Пластун вышел на второй тайм, который и стал решающим для успеха болгар.
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