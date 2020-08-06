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Ліга Європи: Севілья вибила Рому, Байєр пройшов Рейнджерс та зіграє з Інтером у чвертьфіналі

21:56 - Читать на русском
Ліга Європи: Севілья вибила Рому, Байєр пройшов Рейнджерс та зіграє з Інтером у чвертьфіналі
Севілья вибила Рому з Ліги Європи / ФК Севілья

Відбулися поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи, у яких Байєр приймав Рейнджерс, а Рома на нейтральній території зустрічалася із Севільєю.

Ліга Європи, 1/8 фіналу

Байєр – Рейнджерс – 1:0 (перший матч – 3:1)

Гол: Діабі, 51

Севілья – Рома – 2:0

Голи: Регілон, 22, Ен-Несірі, 44

Вилучення: Манчіні, 90+10

Байєр після першого поєдинку практично забезпечив собі путівку у чвертьфінал, здолавши Рейнджерс на виїзді з рахунком 3:1. Статус фаворита німці підтвердили і в другому матчі. Для перемоги вистачило єдиного гола Діабі, забитого в дебюті другого тайму ударом метрів з 7-ми. У чвертьфіналі "фармацевти" зіграють з Інтером.

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Севілья та Рома з'ясовували володаря путівки у чвертьфінал лише в одному матчі, позаяк не встигли зіграти перший поєдинок 1/8 через пандемію COVID-19. Іспанці захопили ініціативу з перших хвилин гри та відкрили рахунок на 22-й хвилині. Серхіо Регілон, неначе на велосипеді, оббіг двох гравців Роми та пробив під Пау Лопесом. Іспанський голкіпер зіграв відверто не найкраще, адже міг забирати м'яч. Ще до перерви у воротах команди Фонсеки побував ще один м'яч. Ен-Несірі скористався пасом Окампоса та подвоїв рахунок.

У другому таймі Севілья забила втретє, але взяття воріт було скасоване. Рома так і не спромоглася бодай на гол престижу.

Севілья вийшла у чвертьфінал та зіграє з переможцем пари Олімпіакос – Вулверхемптон. Рома завершила виступи в єврокубках та втратила останній шанс потрапити в ЛЧ на наступний сезон.

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Теги
Байєр Байєр Рома Рома Севілья Севілья Рейнджерс Рейнджерс Ліга Європи Головне
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