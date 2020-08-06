Шахтар після перемоги над Вольфсбургом піднявся у топ-15 клубного рейтингу УЄФА

Шахтар переміг Вольфсбург у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи і покращив своє становище у рейтингу клубів Європи.

У сезоні-2019/120 донецька команда завдяки виступам у єврокубках вже набрала 17 балів, а за останні 5 років цей показник дорівнює 80 пунктам. Наразі Шахтар посідає 15-те місце у клубному рейтингу УЄФА, повідомляє Bert Kassies.

Шахтар – Вольфсбург – 3:0 – відео голів та огляд матчу

До слова, що перед домашнім матчем проти Вольфсбурга "гірники" розташовувалися на 19-й позиції, але звитяга над німцями дозволила випередити Порту, Ліон, Наполі та Рому.

Нагадаємо, єврокубковий сезон для колективу Луїша Каштру іще не завершений. У чвертьфіналі Ліги Європи Шахтар зіграє з переможцем пари Айнтрахт – Базель. Ймовірно, суперниками донеччан стануть швейцарці, які в першому матчі 1/8 фіналу розгромили німців з рахунком 3:0.

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