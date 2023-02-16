Ліга Європи. Раунд плей-офф. Перші матчі

Зальцбург – Рома 1:0

Гол: Капальдо, 88

Аякс – Уніон Берлін 0:0

Якщо в останньому турі чемпіонату Італії у Абрахама була окрема дуель із воротарем Лечче Фальконе (яку він програв), то у виїзній грі із Зальцбургом англійцю протистояв грізний центральний захисник Павловіч. За весь матч англійський форвард зумів лише одного разу позбутися тіні серба, і завдати небезпечного удару по воротах. Це сталося наприкінці першого тайму, і воротар господарів Кьон свою команду врятував. Це був найнебезпечніший момент першого тайму, після якого Ель-Шаараві ще довго пред'являв своєму партнеру претензії за те, що той не зробив поперечний пас – перед "фараоном" був вільний простір і найкращий кут огляду воріт суперника...

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У перерві Жозе Моурінью зняв з гри Пауло Дібалу, що не додало фарб і без того бляклій грі Роми в атаці. Тож два найнебезпечніші моменти другого тайму гості традиційно для себе створили після навісів із кутових: Крістанте пробив у штангу, а м'яч після удару Белотті воротар господарів перевів у поперечину.

Але якщо Рома свої моменти тринькала, то Зальцбург першу свою по-справжньому гольову нагоду реалізував. Центральний захисник Павловіч пройшов лівим флангом і навісив у центр гостьового штрафного. Капальдо і Матіч не перебували в статиці, вони набігали – і аргентинець випередив зіркового опорника.

Не став результативним і матч в Амстердамі між "Аяксом" і берлінським Уніоном. У середині другого тайму півзахисник гостей Мортен Торсбі таки забив, але його гол після відеоперегляду було скасовано. Виявилося, що датчанин підіграв собі рукою.

Загалом Аякс під керівництвом нового тренера Джона Хейтінги розчарував. Схоже, криза атакувальних ідей у амстердамців триває.

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