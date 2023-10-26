Ліга конференцій: два тенісні розгроми, приниження в групі Зорі, крах кривдника Динамо – усі результати 3-го туру
Відбулися матчі 3-го туру групового етапу Ліги конференцій в сезоні 2023/24. Усі результати – в цій новині на "Футбол 24".
Ліга конференцій 2023/24, 3-й тур
Група А
Лілль – Слован – 2:1
Голи: Язиджі, 68, Кабелла, 82 – Чавріч, 23
Клаксвік – Олімпія – 3:0
Голи: Єнсен, 30, Клеттскард, 44, Андреасен, 54
Група В
Гент – Брейдаблік – 5:0
Голи: Гендельманн, 10, Кюйперс, 10, 19, Тіссудалі, 43, Орбан, 69
Маккабі – Зоря – матч перенесено
Група С
Динамо Загреб – Вікторія Пльзень – 0:1
Гол: Хорі, 69 (п)
Балкані – Астана – 1:2
Голи: Куч, 8 – Оганесян, 7, Байсебеков, 23
Група D
Лугано – Брюгге – 1:3
Голи: Владі, 74 – Баланта, 15, Сков Ольсен, 50, Ванакен, 88
Буде-Глімт – Бешикташ – 3:1
Голи: Гренбек, 29, Мумбанья, 58, Салтнес, 88 – Мое, 90+1 (авт)
Група E
Зріньські – Легія – 1:2
Голи: Більбія, 30, 68 – Яковлєвіч, 32 (авт), Крамер, 63
АЗ – Астон Вілла – 1:4
Голи: Садік. 65 – Бейлі, 13, Тілеманс, 23, Воткінс, 51, Макгінн, 56
Група F
Генк – Ференцварош – 0:0
Фіорентина – Чукарічкі – 6:0
Голи: Белтран, 6, 10, Іконе, 29, Соттіль, 66, Мартінес, 73, Лопес, 83
Група G
Абердін – ПАОК – 2:3
Голи: Міовскі, 50, Полвара, 58 – Десподов, 73, Вієрінья, 84, Шваб, 90+5 (п)
Айнтрахт – ГІК – 6:0
Голи: Діна, 12, 89, Кох, 27, Мармуш, 31, Тута, 45+3, Скірі, 55
Група H
Фенербахче – Лудогорець – 3:1
Голи: Батшуаї, 42, Зайц, 52, 90+4 – Бекао, 65 (авт)
Спартак Трнава – Норшеллан – 0:2
Голи: Єнсен-Абб'ю, 36, Расмуссен, 48
Найбільший розгром трапився в групі Зорі. Гент декласував Брейдаблік і закріпився на першому місці квартету. Нагадаємо, луганці сьогодні не грають, оскільки Маккабі попросив УЄФА перенести матч ліги конференцій через ситуацію в Ізраїлі.
Лілль погано почав матч зі Слованом, але зумів усе змінити в другому таймі. Підопічні Паулу Фонсеки здобули вольову перемогу й вийшли на перше місце в групі А. Схоже, фани Бешикташа можуть починати шкодувати, що вибили Динамо у кваліфікації. "Орлам" доводиться розриватися на кілька турнірів, що призвело до невтішних результатів. У групі ЛК турки наразі останні.
Айнтрахт і Фіорентина цілком могли переплутати вид спорту. Сьогодні вони здобули перемоги з рахунком 6:0, який вважається розгромним навіть у тенісі. Постраждали ГІК та Чукарічкі відповідно.
Фенербахче здобув третю перемогу з трьох можливих, цього разу розібравшись із Лудогорцем. Такі ж показники на екваторі турніру в ПАОКА та Вікторії Пльзень. Більше команд, які б не втрачали очки, не залишилося.