Ліга конференцій 2023/24, 3-й тур

Група А

Лілль – Слован – 2:1

Голи: Язиджі, 68, Кабелла, 82 – Чавріч, 23

Клаксвік – Олімпія – 3:0

Голи: Єнсен, 30, Клеттскард, 44, Андреасен, 54

Група В

Гент – Брейдаблік – 5:0

Голи: Гендельманн, 10, Кюйперс, 10, 19, Тіссудалі, 43, Орбан, 69

Маккабі – Зоря – матч перенесено

Група С

Динамо Загреб – Вікторія Пльзень – 0:1

Гол: Хорі, 69 (п)

Балкані – Астана – 1:2

Голи: Куч, 8 – Оганесян, 7, Байсебеков, 23

Група D

Лугано – Брюгге – 1:3

Голи: Владі, 74 – Баланта, 15, Сков Ольсен, 50, Ванакен, 88

Буде-Глімт – Бешикташ – 3:1

Голи: Гренбек, 29, Мумбанья, 58, Салтнес, 88 – Мое, 90+1 (авт)

Група E

Зріньські – Легія – 1:2

Голи: Більбія, 30, 68 – Яковлєвіч, 32 (авт), Крамер, 63

АЗ – Астон Вілла – 1:4

Голи: Садік. 65 – Бейлі, 13, Тілеманс, 23, Воткінс, 51, Макгінн, 56

Група F

Генк – Ференцварош – 0:0

Фіорентина – Чукарічкі – 6:0

Голи: Белтран, 6, 10, Іконе, 29, Соттіль, 66, Мартінес, 73, Лопес, 83

Група G

Абердін – ПАОК – 2:3

Голи: Міовскі, 50, Полвара, 58 – Десподов, 73, Вієрінья, 84, Шваб, 90+5 (п)

Айнтрахт – ГІК – 6:0

Голи: Діна, 12, 89, Кох, 27, Мармуш, 31, Тута, 45+3, Скірі, 55

Група H

Фенербахче – Лудогорець – 3:1

Голи: Батшуаї, 42, Зайц, 52, 90+4 – Бекао, 65 (авт)

Спартак Трнава – Норшеллан – 0:2

Голи: Єнсен-Абб'ю, 36, Расмуссен, 48

Найбільший розгром трапився в групі Зорі. Гент декласував Брейдаблік і закріпився на першому місці квартету. Нагадаємо, луганці сьогодні не грають, оскільки Маккабі попросив УЄФА перенести матч ліги конференцій через ситуацію в Ізраїлі.

Лілль погано почав матч зі Слованом, але зумів усе змінити в другому таймі. Підопічні Паулу Фонсеки здобули вольову перемогу й вийшли на перше місце в групі А. Схоже, фани Бешикташа можуть починати шкодувати, що вибили Динамо у кваліфікації. "Орлам" доводиться розриватися на кілька турнірів, що призвело до невтішних результатів. У групі ЛК турки наразі останні.

Айнтрахт і Фіорентина цілком могли переплутати вид спорту. Сьогодні вони здобули перемоги з рахунком 6:0, який вважається розгромним навіть у тенісі. Постраждали ГІК та Чукарічкі відповідно.

Фенербахче здобув третю перемогу з трьох можливих, цього разу розібравшись із Лудогорцем. Такі ж показники на екваторі турніру в ПАОКА та Вікторії Пльзень. Більше команд, які б не втрачали очки, не залишилося.